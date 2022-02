Orkantief „Zeynep“ : Zugverkehr teils eingestellt, A44 am Tagebau gesperrt, umgestürzte Bäume

Update Städteregion/Düsseldorf Ein Sturm folgt auf den nächsten: Am Freitagnachmittag wird das Orkantief „Zeynep“ über NRW stärker. Zahlreiche Züge fallen aus. Die A44 ist beim Tagebau Garzweiler gesperrt. In Stolberg und in Eschweiler wurden Bäume entwurzelt und landeten teilweise auf Häuser.

Während mancherorts noch die Schäden des Sturms „Ylenia“ beseitigt werden, kündigt sich mit dem Orkantief „Zeynep“ schon das nächste Unwetter an. Die Deutsche Bahn stellt daher ab 14.00 Uhr den Regionalverkehr in Teilen Nordrhein-Westfalens ein, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Betroffen sind zahlreiche Linien, vor allem nördlich von Düsseldorf. So bleiben unter anderem die Regionalzüge rund um Dortmund, Bielefeld und Münster ab Mittag stehen.

Die Entscheidung sei zum Schutz der Reisenden und Mitarbeiter wegen des angekündigten Sturms getroffen worden, sagte der Sprecher. Wie lange die Züge nicht verkehren, sei noch nicht abzusehen. Die Bahn rät, auf nicht unbedingt notwendige Fahrten nach 14.00 Uhr zu verzichten. Eine genaue Übersicht über die betroffenen Linien gibt es auf www.zuginfo.nrw.

Auch der Fernverkehr lief nicht planmäßig. In der Nordhälfte des Bundeslandes werde der Fernverkehr schrittweise eingestellt, teilte die Deutsche Bahn mit. Für den Rest des Tages führen dann keine Fernzüge mehr nördlich von Dortmund.

Die A44 ist seit etwa 13 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Holz und dem Autobahndreieck Jackerath in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Die Sperrung erfolgte kurzfristig, da die durch den Tagebau Garzweiler laufende Autobahn bei Sturm besonders betroffen ist. Bislang ist noch unklar, wie lange die Strecke gesperrt bleibt. Die Polizei Paderborn rief dazu auf, sich an Straßensperrungen zu halten. „Mehrfach hat die Polizei festgestellt, dass sturmbedingte Straßensperren von Autofahrern missachtet werden“, teilte sie mit. „Das ist nicht nur ordnungswidrig, sondern auch höchst gefährlich.“

Nach Mitteilung der Straßenmeisterei Simmerath bleibt die Hahner Straße, wegen umgestürzter Bäume, weiterhin bis Montagmittag gesperrt und die B266 von Einruhr Richtung Vogelsang mindestens bis Samstag, 18 Uhr. Je nach Entwicklung könnte die Sperrung auch länger bestehen bleiben. Die Zufahrt nach Erkensruhr ist möglich.

Einen weiteren Sturmeinsatz gab es in Eschweiler auf der Preyerstraße. Dort fiel ein zwölf Meter hoher Baum auf ein Haus. Verletzte gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort und untersucht den Schaden. Auch auf der Dürener Straße wurde ein Baum entwurzelt und landete auf ein Haus. In Eschweiler-Bergrath traf ein umfallender Baum mehrere Autos und auf der Duffenterstraße zwischen Stolberg und Eschweiler versperrt derzeit ein Baum die Fahrbahn.

Auch in Stolberg sind Bäume umgestürzt – in Gressenich, auf der Finkensiefstraße, auf der Martinstraße und auf der Bierweider Straße.

Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Aachen teilt mit, dass Spaziergänger den Aachener Wald meiden sollen. Auch in Grünanlagen besteht die Gefahr, von herabfallenden Ästen getroffen zu werden. Dies sei auch in den Folgetagen nach dem Sturm noch eine Gefahr. Außerdem sperrte die Stadt ab 12.30 Uhr die Sportplätze. Sie werden in der Folge das gesamte Wochenende über gesperrt bleiben müssen. Vereins- und Spielbetrieb ist daher auf den Plätzen nicht gestattet.

Im Regierunsgbezirk Arnsberg endet der Unterricht wegen des Sturms am Freitag früher. Schulen sollen den Unterricht demnach am Mittag beenden und die Schülerinnen und Schüler somit vor dem Höhepunkt des Sturms nach Hause schicken. Die Schulen könnten den genauen Zeitpunkt selbst festlegen. Die Stadt Bochum, die ebenfalls im Regierungsbezirk Arnsberg liegt, hatte zuvor schon Eltern aufgerufen, Schüler und Kita-Kinder vor 14 Uhr abzuholen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach für fast ganz Nordrhein-Westfalen eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen aus. Menschen sollten sich demnach nicht im Freien aufhalten. Es könnten zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Im Süden von NRW warnte der Wetterdienst vor Sturmböen.

„Der Wind frischt jetzt allmählich auf“, sagte ein Meteorologe des DWD am Freitagmittag in Essen. „Das nimmt jetzt weiter zu.“ In der Region wird besonders von 14 bis 20 Uhr vor „Zeynep“ gewarnt. Es können starke Böen zwischen 90 und 110 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit auftreten, stellenweise seien auch Orkanböen mit 120 Stundenkilometern aus westlicher Richtung möglich. Die Warnung gilt für weite Teile von NRW. Wie stark der Sturm die einzelnen Teile der Region treffen und ob es zu Orkanböen oder lediglich zu schweren Sturmböen kommen wird, ist immer noch unklar.

Im Laufe der ersten Hälfte der Nacht zum Samstag soll der Wind zunächst im Südwesten nachlassen, später auch im Nordosten. Gleichwohl sei gebietsweise noch mit Windböen, in Ostwestfalen mit stürmischen Böen bis 70 km/h zu rechnen. Oberhalb von 400 bis 500 Metern können es durch einzelne Schneeschauer glatt auf den Straßen werden.

Insgesamt habe „Zeynep“ etwas weniger Kraft als das bereits durchgezogene Sturmtief „Ylenia“. Das hatte zwischen Mittwoch und Donnerstag bei seinem Zug quer über Deutschland bereits großflächige Ausfälle im Zugverkehr sowie tausende Feuerwehreinsätze ausgelöst. In vielen Regionen wurden bei Windgeschwindigkeiten von mehr als hundert Stundenkilometern Bäume entwurzelt und Häuser beschädigt, Straßen waren zeitweise blockiert.

Auch nach Freitag bleibe es laut DWD-Angaben stürmisch. „Samstagabend zieht dann von Westen der nächste Tiefausläufer auf“, sagte der Meteorologe. „Auch der Sonntag wird trüb und regnerisch, sehr ungemütlich.“

