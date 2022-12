Zugstörungen : RE 1 und Euregio-Bahn fallen aus

Update Aachen Weil Personal fehlt oder krank ist, fallen Züge von und nach Aachen und zwischen Eschweiler und Düren teilweise oder ganz aus. Diese Fahrten sind betroffen.

Am Donnerstag kommt es in Aachen und ganz Nordrhein-Westfalen zu Ausfällen bei der Deutschen Bahn. Grund ist die angespannte Personallage und ein hoher Krankenstand. In unserere Region sind vor allem der RE1 und die Euregiobahn (RB20) betroffen. Wie die Bahn am Donnerstag mitteilte, entfallen einzelne Fahrten des Regionalexpress 1 (RRX), der zwischen Aachen und Hamm verkehrt und ganz NRW verbindet, komplett. Es kommt laut Bahn zu Teilausfällen sowie zu Ausfällen auf dem gesamten Laufweg.