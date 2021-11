Autobahnkreuz Aachen : Zufahrt zur A544 zwei Tage gesperrt

An dieser Stelle wird am kommenden Wochenende die Zufahrt auf die A544 gesperrt. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen/Würselen In knapp zwei Wochen ist die offizielle Eröffnung nach dem kompletten Umbau des Aachener Autobahnkreuzes. Vorher muss die Zufahrt zur A544 in Fahrtrichtung Aachen am Wochenende ein letztes Mal gesperrt werden.