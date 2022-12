Zugstörungen : Züge des RE 1 fallen aus

Aachen Weil Personal fehlt oder krank ist, fallen Züge von und nach Aachen aus.

Am Donnerstag kommt es in Aachen und ganz Nordrhein-Westfalen zu Ausfällen bei der Deutschen Bahn. Grund ist die angespannte Personallage und ein hoher Krankenstand. Wie die Bahn am Donnerstag mitteilte, entfallen einzelne Fahrten des Regionalexpress 1 (RRX), der zwischen Aachen und Hamm verkehrt und ganz NRW verbindet, komplett. Es kommt laut Bahn zu Teilausfällen sowie zu Ausfällen auf dem gesamten Laufweg.