Kartellamt entscheidet : Zuckerfabrik in Jülich darf bei Gasmangel kooperieren

Jülich/Düsseldorf Angesichts der Energiekrise gibt es eine Sondergenehmigung: Pfeifer & Langen darf mit den drei anderen Zuckerherstellern in Deutschland zusammen arbeiten.

Das Bundeskartellamt hat der deutschen Zuckerindustrie grünes Licht für ihre Kooperationspläne im Falle eines Gasnotstandes gegeben. Das teilte die Wettbewerbsbehörde am Dienstag in Düsseldorf mit. Damit können sich die vier in Deutschland produzierenden Zuckerhersteller – Pfeifer & Langen in Jülich, Nordzucker, Südzucker und Cosun Beet – gegenseitig freie Produktionskapazitäten in mit Mineralöl oder Kohle betriebenen Anlagen zur Verfügung stellen, falls es im kommenden Winter zur Kappung der Gasversorgung kommt.