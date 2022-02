Landesparlamente in Deutschland : Zu wenig Frauen, zu viele Juristen

Männerdomäne NRW-Landtag: Frauen stellen nicht einmal ein Viertel der 199 Abgeordneten. Foto: dpa/Federico Gambarini

Interaktiv Düsseldorf Männlich, Jurist und 51 Jahre alt: So in etwa sieht der typische Landtagsabgeordnete in NRW aus. Das ergibt eine aktuelle Auswertung. Die Ergebnisse zeigen die Unterschiede zur Gesamtgesellschaft.