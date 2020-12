Neun Festnahmen : Zoll gelingt Schlag gegen organisierte Schwarzarbeit

Aachen Mehr als 500 Einsatzkräfte des Zolls, der Polizei und der Steuerfahndung waren in den frühen Morgenstunden an einem Einsatz im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen beteiligt. Neun Menschen konnten festgenommen werden.

In einem wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt und der Lohnsteuerhinterziehung geführten Verfahren wurden am Dienstag insgesamt 49 Wohn- und Geschäftsräume, insbesondere im Raum Düren, aber auch in Aachen , Herzogenrath, Alsdorf und Kerkrade, durchsucht.

Den mindestens 25 Beschuldigten wird zur Last gelegt, im Bereich des Abbruchgewerbes in ein betrügerisches Firmengeflecht verstrickt zu sein, in dem Arbeitnehmer aus Osteuropa angeworben, mit Schwarzgeld entlohnt und auf Baustellen in Deutschland eingesetzt werden.