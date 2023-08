Spatenstich für Rheinmetall : Zeitenwende made in Weeze

Der symbolische erste Spatenstich am Niederrhein-Airport Weeze für die dortige Rheinmetall-Fabrik, wo künftig F35B Kampfjet Rumpfmittelteile gebaut werden. Foto: dpa/David Young

Weeze Am Niederrhein baut der Rüstungskonzern Rheinmetall ein Werk für Teile des Kampfjets F-35 – als Juniorpartner zweier US-Riesen. Zum ersten Spatenstich kam auch Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Ein Wort fiel fast im Minutentakt. Immer wieder war beim ersten Spatenstich für die neue Fabrik für Kampfjet-Rümpfe am Airport Weeze von der „Zeitenwende“ die Rede. „In den vergangenen 30 Jahren hat es keine derartige Investition gegeben, vor allem hätte sie auch keine Akzeptanz gehabt“, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Man habe einen großen Bogen um das Thema Rüstung gemacht. Aber der Ukraine-Krieg führe allen vor Augen, dass ein Krieg Tod, Leid und Zerstörung bringe: „Putin greift nicht nur die Ukraine an, sondern er fordert die gesamte westliche Welt und unsere Werte Demokratie und Freiheit heraus“, so Wüst weiter.

„Demokratie muss wehrhaft sein“, stellte er klar. Und die konkreten Folgen des Richtungswechsels erlebe man nun beim ersten Spatenstich für die neue Rheinmetall-Fabrik. Ab 2025 sollen in Weeze Rumpfmittelteile für mindestens 400 Tarnkappenbomber vom Typ F-35 produziert werden. Es ist das erste Mal, dass Geld aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen des Bundes in eine neue Fertigungsanlage investiert wird. 400 Arbeitsplätze sollen entstehen. Der Bund hatte im vergangenen Jahr 35 der US-Flugzeuge für 8,3 Milliarden Euro bestellt.

Die F-35 soll bis 2030 den in die Jahre gekommenen Tornado ablösen. Rheinmetall ist bei dem Großprojekt nur ein kleiner Partner der beiden US-Rüstungskonzerne Lockheed Martin und Northrop Grumman. Ein Zeichen für diese Zeitenwende war es, dass auch NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur von den Grünen zu dem Termin gekommen war. „Rüstung gehört in unserer Zeit selbstverständlich auch zur Indus­triepolitik“, sagte sie. Wüst betonte, er freue sich besonders, dass Rheinmetall sich zu seinen Wurzeln in NRW bekenne und die Fabrik auch hier baue.

Für die Region erwartet er über Jahrzehnte sichere Arbeitsplätze sowie Sog- und Magneteffekte. Auch dort sei die Situation jetzt sicher eine andere als vor einigen Jahren. Vor gar nicht allzu langer Zeit hätte es vielleicht geheißen: Das wollen wir hier nicht. „Jetzt wurden wir von Bürgermeister und Landrat mit offenen Armen empfangen“, sagte der Ministerpräsident, der auf Nachfrage unserer Redaktion klarstellte, dass kein Landeszuschuss für die Ansiedlung der Firma geflossen sein: „Wir unterstützen das Projekt, aber nicht mit Geld.“

Info Tarnkappenbomber aus US-Produktion Die F-35 wurde als Kampfjet der fünften Generation vom US-Konzern Lockheed Martin entwickelt. Durch Formgebung und Materialwahl kann der Tarnkappenjet durch gegnerische Radargeräte erst sehr spät erfasst werden. Der Tornado-Nachfolger soll auch die „nukleare Teilhabe“ sichern. Dies bedeutet, dass US-Atomwaffen im Ernstfall nicht nur von US-Jets abgeworfen werden, sondern auch von deutschen Jets. Die Nato glaubt, das erhöhe die Abschreckung.

Man baue hier eine der modernsten Fabriken, sagte Armin Pappberger, Vorstandschef von Rheinmetall. „So wie der einstige britische Fliegerhorst Weeze im Kalten Krieg eine Stütze der Nato-Luftverteidigung war, so wird auch die Rheinmetall-Fertigungsstätte Weeze in Zukunft eine bedeutende Rolle für die F-35-Nutzerstaaten der Nato haben.“ Zudem hat der Auftrag an Rheinmetall einen konkreten Grund: Es ist innerhalb der Nato-Staaten bei großen Projekten üblich, dass ein Teil des Auftragsvolumens wieder im Land des Auftraggebers landet.

Nachdem also die Bundesregierung entschieden hatte, für 8,3 Milliarden Euro den Tarnkappenbomber F-35 zu erwerben, hatten deutsche Unternehmen eine große Chance, sich für Zulieferungen zu bewerben. Rheinmetall-Chef Armin Papperger nutzte seinerzeit seine hervorragenden Kontakte zur US-Rüstungsindustrie, um das Geschäft einzufädeln. Dass die Düsseldorfer dann den Auftrag tatsächlich bekamen, ist kein Wunder: Rheinmetall ist der führende Rüstungskonzern Deutschlands.

Das Unternehmen kooperiert seit Jahren, insbesondere mit Lockheed Martin. Wie Papperger schon betonte, als der Zulieferervertrag im Februar unterschrieben wurde. Dabei hatte der Konzernchef eigentlich eher geplant, das neue Werk auf dem bisherigen Vallourec-Gelände in Düsseldorf aufzubauen, weil dort das Röhrenwerk schließt und die Experten zum Teil gut gebraucht werden könnten, um die Rumpfteile der F-35 herzustellen. Doch weil Vallourec einen zu hohen Preis für das Grundstück forderte, entschied sich Rheinmetall dann für den 75 Kilometer entfernten Standort an der niederländischen Grenze.

Beschäftigte von Vallourec könnten sich nun bewerben, ein Rheinmetall-Sprecher sagt: „Wir suchen die Fachkräfte bundesweit.“ Für Papperger hat die Fabrik jedoch auch eine persönliche Bedeutung. Der in Niederbayern geborene Ingenieur ist der Region sehr verbunden, seit er in Duisburg studiert hat. Bei Rheinmetall begann er 1990 zwar im Werk in Unterlüß in Niedersachsen, kam aber schon zwei Jahren später nach Düsseldorf, wo er 2012 in den Vorstand aufrückte.