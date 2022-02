Statt Rosenmontagszug : Zehntausende zu Friedensdemo in Köln erwartet

Weiberfastnacht bis Aschermittwoch : Diese Regeln gelten an Karneval in Köln und Düsseldorf Dieses Jahr darf in Nordrhein-Westfalen wieder Karneval gefeiert werden – allerdings nur in ausgewiesenen Zonen mit klaren Regeln. Köln hat das gesamte Stadtgebiet zur Brauchtumszone erklärt. Eine Übersicht über die Regeln.