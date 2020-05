Tendenz abnehmend : Zehntausende Verstöße in acht Wochen Kontaktbeschränkungen

Zehntausende Verstöße in acht Wochen Kontaktbeschränkungen

Mitarbeiter des Ordnungsamts kontrollieren in einem Park in Köln die Einhaltung der Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Am 23. März trat die Corona-Schutzverordnung mit ihren weitreichenden Kontaktbeschränkungen in Kraft. Seither registrierten Polizei und Ordnungsämter Zehntausende Verstöße - mit deutlich abnehmender Tendenz.

Die nordrhein-westfälische Polizei hat seit Inkrafttreten der Corona-Kontaktbeschränkungen im März rund 13 000 Verstöße geahndet. Bei knapp 12.400 Verstößen seien Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen erfolgt, in 640 schwereren Fällen seien Strafanzeigen erstattet worden, berichtete eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums auf dpa-Anfrage.

Seit acht Wochen gelten die Auflagen. In dieser Zeit seien fast 38.400 Menschen durch Verstöße aufgefallen. Waren in den ersten Wochen 2000 bis 2500 Ordnungswidrigkeiten pro Woche registriert worden, sank ihre Zahl in der zweiten Hälfte auf zuletzt gut 300.