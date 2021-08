Streik der Lokführer : RE 9 von Aachen nach Siegen fällt aus

Düsseldorf Die Lage an den Bahnhöfen in NRW ist bislang überwiegend ruhig, obwohl der RE 9 von Aachen nach Siegen komplett ausfällt. Reisende müssen mit weiteren Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Der bundesweite Streik der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat in Nordrhein-Westfalen auch am Donnerstagmorgen den Zugverkehr beeinträchtigt. „Auch heute Morgen ist der Betrieb nach einem Ersatzfahrplan gestartet“, sagte ein Bahnsprecher in Düsseldorf. An den Bahnhöfen in NRW sei die Lage bislang ruhig. „Wir haben das Gefühl, dass die meisten Reisenden informiert sind“, so der Sprecher.