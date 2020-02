Unfälle leicht gestiegen : Zahl der Verkehrstoten sinkt in NRW auf Rekordtief

Am Dienstag wird in Düsseldorf die Verkehrsunfallstatistik 2019 für NRW vorgestellt. Foto: dpa/David Young

Interaktiv Düsseldorf Mehr Unfälle, aber weniger Tote und Verletzte: Noch nie seit 1953 kamen so wenig Menschen bei Verkehrsunfällen in NRW ums Leben. Dabei nimmt der Verkehr zu.

Die Zahl der Toten bei Verkehrsunfällen ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief gesunken. 458 Menschen starben – 32 Menschen oder 6,5 Prozent weniger als im Vorjahr und so wenige wie noch nie seit Beginn der Erfassung im Jahr 1953, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf.