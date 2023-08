Reul erklärt : Zahl der Tumultlagen in NRW drastisch zurückgegangen

Düsseldorf Was hat die „Null-Toleranz“-Ansage von NRW-Innenminister Reul im Kampf gegen Clan-Kriminalität gebracht? Der CDU-Politiker zieht eine Zwischenbilanz.

Die Zahl der sogenannten Tumultlagen in Nordrhein-Westfalen hat sich nach Angaben des Innenministeriums drastisch verringert. Gab es Anfang 2018 noch 179 solcher durch aggressiv auftretende Personengruppen verursachte Polizei-Einsätze, so waren es 2022 nur noch 37. „Ja, 37 sind zu viele, ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber es hat sich was bewegt“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Tumultlagen werden in NRW seit Anfang 2018 systematisch erfasst.