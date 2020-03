Coronavirus in der Städteregion Aachen : Zahl der Todesfälle steigt auf neun

Coronavirus in der Städteregion Aachen

In der Städteregion Aachen sind bislang neun Corona-Patienten gestorben (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Aachen Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Städteregion Aachen ist auf neun gestiegen. Ein 1946 geborener Mann aus Aachen ist gestorben.

Der Mann ist in einem städteregionalen Krankenhaus gestorben. Alle bislang gestorbenen und auf das Coronavirus positiv getesteten Patienten gehörten zu den Risikogruppen, hatten multiple Vorerkrankungen oder geschwächte Immunsysteme nach Krebserkrankungen. Das teilten die gemeinsam tagenden Krisenstäbe der Stadt und Städteregion Aachen am Donnerstagmorgen mit. Gezählt werden Bürgerinnen und Bürger, die in den Kommunen der Städteregion Aachen beheimatet sind.