Versorgung : Zahl der Stromausfälle im Schnitt gesunken

Bonn Immer seltener müssen die Deutschen mit Stromausfällen rechnen. Wie die Bundesnetzagentur am Montag in Bonn mitteilte, bekamen 2020 jeder Haushalt und jede Firma durchschnittlich rund 10,73 Minuten lang keinen Strom.

Am längsten waren die Menschen 2020 in Rheinland-Pfalz ohne Strom – hier lag der Wert bei rund 19,5 Minuten. Am kürzesten waren die Versorgungsunterbrechungen mit etwa 8,3 Minuten in Mecklenburg-Vorpommern. In NRW gab es insgesamt ebenfalls weniger Unterbrechungen: Dort meldet die Bundesnetzagentur insgesamt 9,89 Minuten pro Jahr ohne Strom. Im Jahr 2019 lag dieser Wert leicht darüber bei 9,95. Höhepunkt in NRW war im Jahr 2017 mit 17,69 Minuten pro Jahr.