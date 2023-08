Wohnungsbau : Zahl der Sozialwohnungen in NRW sinkt

Bei Sozialwohnungen sind die Mieten staatlich reguliert. Nur Menschen mit besonderem Bedarf dürfen dort wohnen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Interaktiv Düsseldorf Aktuell fallen deutlich mehr Wohnungen aus der Preisbindung raus, als neu gebaut werden. Besonders groß ist das Problem in Uni-Städten wie Düsseldorf, Köln, Münster und Dortmund. Es fehlen Geld und Arbeitskräfte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters​

Das Wohnungsproblem auch in NRW verschärft sich dadurch, dass immer weniger Sozialwohnungen zur Verfügung stehen. Im vergangenen Jahr wurden im bevölkerungsreichsten Bundesland 3631 solcher Wohnungen gebaut, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Caren Lay (Linke) hervorgeht. Weil gleichzeitig 7270 Wohnungen aus der Bindung fielen, sank der Bestand auf 435.000.

Das Problem wird von Jahr zu Jahr größer. Zwischen 2012 und 2021 ist der sogenannte geförderte Mietwohnungsbestand in Nordrhein-Westfalen um 14 Prozent gesunken. Dies geht aus der Statistik der NRW.BANK Wohnraumförderung hervor. Von 2020 auf 2021 betrug das Minus demnach 2,2 Prozent. Besonders in Groß- und Unistädten wie Düsseldorf, Köln und Münster oder Dortmund werde Wohnraum benötigt, sagte eine Sprecherin der NRW.BANK auf Anfrage. „Städte mit aktiver Wohnungsmarktpolitik schaffen es, den Wegfall von Bindungen auszugleichen. Münster ist hierfür ein gutes Beispiel“, so die Sprecherin.

Durch die auch bundesweit stark gesunkenen Fertigstellungszahlen wird es immer utopischer, die Ziele von Bundesbauministerin Klara Geywitz zu realisieren. Die SPD-Politikerin hatte erklärt, es sollten jährlich 400.000 Wohnungen in Deutschland neu gebaut werden, davon 100.000 Sozialwohnungen. „Von diesem Ziel muss sich man jetzt einfach verabschieden“, sagte unserer Redaktion Philipp Deschermeier, Immobilienexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft (Köln). 2022 wurden deutschlandweit auch nur etwas mehr als 22.500 Wohnungen gebaut. Gleichzeitig fielen etwa 36.000 Wohnungen aus der Sozialbindung.

Scharfe Kritik an der Wohnungsbaupolitik des Bundes äußerte Elisabeth Gendziorra, Geschäftsführerin des NRW-Landesverbandes der freien Immobilien- und Wohnungseigentümer (BFW): „Der Tiefstand beim sozialen Wohnungsbau – ganz gleich ob im Bereich Neubau oder Bestand – ist angesichts weiter steigender Mieten und zunehmender Wohnungsnot in den Städten Ergebnis einer verfehlten Wohnungsbaupolitik auf Bundesebene.“

Trotz ambitionierter Wohnraumförderprogramme auf Landesebene zeige sich, dass das angesichts mangelnder Impulse des Bundes nicht reiche, um den „volkswirtschaftlich wichtigen Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft anzukurbeln“. Welchen Bedarf es an öffentlich gefördertem Wohnraum in NRW gibt, machte sie an einem Beispiel deutlich: „In Köln hat jeder zweite Einwohner Anspruch auf eine öffentlich geförderte Wohnung.“

Die Fördermittel, die vom Bund für den sozialen Wohnungsbau in die Länder gehen, steigen im kommenden Jahr um 150 Millionen auf 3,15 Milliarden Euro, zwischen 2025 und 2027 sind sie auf 3,5 Milliarden Euro festgeschrieben. Kritiker halten das für viel zu wenig. Die Linken-Politikerin Ley hat mindestens 20 Milliarden Euro pro Jahr für den sozialen Wohnungsbau gefordert, die IG Bau sogar 50 Milliarden Euro.

Info Sozialbindung gilt nicht für immer Bei Sozialwohnungen sind die Mieten staatlich reguliert. Nur Menschen mit besonderem Bedarf dürfen dort wohnen. Die Bindung gilt für eine bestimmte Zeit, danach können die Wohnungen normal am Markt vermietet werden. Die Dauer dieser Bindung hängt von mehreren Faktoren ab.

„Mit Geld allein ist es aber auch nicht getan“, sagt IW-Experte Deschermeier. Das Wohnungsmarktproblem sei nicht nur eines der hohen Zinsen und Baukosten, sondern habe auch andere Gründe wie den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel. Insofern brauche es mehr Zuzug von qualifizierten Arbeitskräften und deren schnellere Integration in den deutschen Arbeitsmarkt. Zudem gebe es auch die Möglichkeit, Bestandswohnungen, die bisher nicht in der Mietpreisbindung gewesen seien, aufzunehmen, oder diese zu verlängern, so Deschermeier. Dafür gibt es auch Fördergelder vom Land. Das kauft dann quasi die Verlängerung der Sozialbindung oder eine neue Sozialbindung.