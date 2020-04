Strom aus der eigenen Batterie : Zahl der Solarspeicher nimmt zu

Jülich/Aachen Strom vom Dach in der eigenen Batterie speichern und damit abends kochen und die Wohnung beleuchten: Eine wachsende Zahl von Haushalten macht sich so zumindest teilweise vom Stromversorger unabhängig.

Einer am Montag veröffentlichten Untersuchung vom Forschungszentrum Jülich und der RWTH Aachen zufolge ist die Zahl der privaten Stromspeicher in Deutschland in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen.