Bilanz nach neun Monaten : Zahl der Geldautomaten-Sprengungen deutlich gestiegen

Düsseldorf Die Zahl der Sprengattacken auf Geldautomaten hat in NRW nach drei von vier Quartalen deutlich über dem Niveau des Vorjahres gelegen. Eine Vervielfachung der Angriffe wie zum Jahresbeginn zeichnet sich aber nicht ab.

Die Zahl der Sprengattacken auf Geldautomaten hat in NRW in diesem Jahr deutlich zugenommen. Waren nach den ersten drei Quartalen des Vorjahres 87 Fälle registriert worden, waren es in diesem Jahr bis Ende September bereits 125 solcher Angriffe, wie das Landeskriminalamt in Düsseldorf mitteilte. Das entspricht einem Anstieg von gut 30 Prozent.