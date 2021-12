Statistik : Zahl der Geburten in NRW gestiegen

Interaktiv Aachen/Düsseldorf Im Jahr 2021 sind in NRW bislang mehr Kinder als 2020 zur Welt gekommen. Allein im September gab es einen Anstieg von fünf Prozent zum Vorjahresmonat. Dieser Trend gilt aber nicht für alle Kommunen in der Region.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres sind in NRW laut Statistik 130.686 Kinder zur Welt gekommen. Damit war die Zahl der Geburten im bevölkerungsreichsten Bundesland um 1,4 Prozent höher als im Zeitraum von Januar bis September 2020, wie das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mitteilte.

Entgegen des NRW-Trends gab es in der Region einige Kommunen, in denen im September 2021 weniger Kinder geboren worden als im Vorjahresmonat. In Nideggen im Kreis Düren sank die Zahl der Geburten etwa von 13 im September 2020 auf sieben in diesem Jahr um 46,15 Prozent. Auch in der größten Stadt Aachen ist die Zahl gesunken: von 201 auf 191. In einigen Kommunen ist die Geburtenzahl von 2020 bis 2021 gleich geblieben, etwa in Heinsberg mit 35 Geburten, Jülich mit 18 Geburten oder Linnich mit zehn Geburten.