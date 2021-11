Dramatisch steigende Zahlen : Wüst will schärfere Corona-Maßnahmen schnell umsetzen

Die Zahl der mit schweren Covid-Erkrankungen in die deutschen Krankenhäuser eingelieferten Patienten ist in den vergangenen Tagen sprunghaft gestiegen. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Marcel Kusch

Düsseldorf Auch in NRW steigen die Corona-Neuinfektionen stark an. Gebremst werden sollen sie vor allem durch schärfere Auflagen für Ungeimpfte. Das muss aber auch kontrolliert werden.

In Nordrhein-Westfalen sollen die schärferen Corona-Maßnahmen nächste Woche in Kraft treten. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte am Freitag im WDR, er wolle die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Regeln schnell umsetzen. „Das wird ab nächster Woche soweit sein.“ Am Freitagnachmittag wollte Wüst mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Umsetzung und Kontrolle der neuen Regeln beraten.

Angesichts der sich dramatisch zuspitzenden Lage hatten Bund und Länder am Donnerstag beschlossen, dass Ungeimpfte künftig überall da keinen Zutritt zu Freizeitveranstaltungen, Gastronomie, Hotels sowie auch körpernahen Dienstleistungen mehr bekommen, wo ein bestimmter Schwellenwert an Einweisungen von Coronavirus-Patienten in Krankenhäuser überschritten wird. Hier soll künftig 2G gelten, also eine Teilnahme nur für Geimpfte und Genesene. Ausschlaggebend ist laut Bund-Länder-Beschluss künftig die Hospitalisierungsrate. Der Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus kamen. Liegt die Rate über drei, soll in dem Bundesland 2G gelten.

Steigt die Krankenhaus-Rate auf mehr als sechs, soll 2G plus gelten. Dort, wo das Infektionsrisiko besonders hoch ist - etwa in Diskotheken, Clubs und bei Karnevalssitzungen - müssen dann auch Geimpfte und Genesene zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Spätestens bei Überschreiten des Schwellenwerts von 9 sollen die Länder dann von weitergehenden Beschränkungen Gebrauch machen. In NRW lag die Hospitalisierungsinzidenz am Freitag bei 4,03.

Die schwarz-gelbe NRW-Landesregierung hatte sich schon am vergangenen Dienstag noch vor den Bund-Länder-Gesprächen auf die Einführung der flächendeckenden 2G- und 2G plus-Regeln verständigt, diese aber noch nicht an einen Schwellenwert gekoppelt.

Für alle geimpften oder genesenen Menschen bedeuteten die neuen Maßnahmen „erst einmal keine nennenswerten weiteren Einschränkungen“, sagte Wüst im WDR. „Wir haben ja eine Pandemie der Nichtgeimpften“. Der ganz überwiegende Teil der der neuen Corona-Fälle betreffe nicht geimpfte Menschen. Diese müssten geschützt werden. Sie sollten durch die neuen Auflagen aber auch einen „Impuls“ bekommen, sich impfen zu lassen, „um aus dieser schwierigen Situation herauszukommen“.

In Bussen und Bahnen soll künftig 3G gelten - befördert werden dürfen nur geimpfte, genesene oder getestete Menschen. Das solle stichpunktartig, aber regelmäßig kontrolliert werden, betonte Wüst im WDR. „Stichprobe heißt ja nicht: Wir drücken alle mal ein Auge zu und keiner kümmert sich drum, sondern Stichprobe heißt: Du musst jederzeit damit rechnen, dass kontrolliert wird.“

Der Städte- und Gemeindebund NRW begrüßte die verschärften Corona-Maßnahmen. „Die Lage ist dramatisch, umso mehr brauchen wir jetzt glasklare Regelungen und müssen sie konsequent anwenden“, sagte Hauptgeschäftsführer Christof Sommer. Die Ordnungsdienste der Kommunen leisteten gemeinsam mit der Polizei ihren Beitrag dazu. Die Belastung für die Kolleginnen und Kollegen seit Monaten immens. „Umso dringender müssen wir jetzt schnell aus dieser Welle herauskommen. Das Arbeiten im Ausnahmezustand lässt sich nicht dauerhaft leisten.“ Der Schlüssel aus der Krise bleibe das Impfen.

Wüst geht davon aus, mit den Beschlüssen des Bund-Länder-Treffens die Infektionsdynamik in Deutschland brechen zu können. „Das ist ein erstes Paket, das vermeiden soll, dass es wieder einen Lockdown gibt“, sagte er im RTL/ntv-„Frühstart“.

Die Corona-Inzidenz in NRW erreichte einen Rekordwert. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Freitag bei 200,9. Jedoch liegt NRW weiterhin deutlich unter dem Bundeswert, der am Freitag über 340 lag.

SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty forderte mehr Tempo bei der Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse in NRW. Er verlangte eine Sitzung des Landeskabinetts noch am Freitag, um die neue Corona-Schutzverordnung mit der 2G-Regel in Kraft zu setzen. „Wir dürfen das Wochenende nicht mehr verstreichen lassen, da finden Veranstaltungen statt, da finden Fußballspiele statt“, sagte der SPD-Landesparteichef am Freitag im WDR5-Radio.

Auch die NRW-Grünen forderten ein schnelleres Handeln von Wüst. „Jeder Tag, den Ministerpräsident Wüst nun weiter verstreichen lässt – sei es aus Mutlosigkeit oder aus parteitaktischen Erwägungen – ist ein verlorener Tag im Kampf gegen das Virus zulasten der Bürgerinnen und Bürger.“

