Causa Spiegel : Wüst sieht Glaubwürdigkeitstest für SPD und Grüne

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, äußert sich in der Junior Uni zu Rücktrittsforderungen aus den Reihen der CDU an die Bundesfamilienministerin Spiegel (Grüne). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Wuppertal Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sieht im Streit um den Urlaub von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) einen Glaubwürdigkeitstest für SPD und Grüne.

„SPD und Grüne haben sich hier in Nordrhein-Westfalen in der letzten Woche moralisch sehr hoch aufgeschwungen und über Ursula Heinen-Esser gerichtet“, sagte Hendrik Wüst am Rande eines Termins in Wuppertal. „Die müssen jetzt klarstellen, ob diese Ansprüche unabhängig vom Parteibuch gelten oder nur dem Wahlkampf geschuldet waren.“