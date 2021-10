Klimaschutz im Fokus : Hendrik Wüst zum neuen Ministerpräsidenten von NRW gewählt

Update Düsseldorf Für Hendrik Wüst verläuft der Sprung an die Regierungsspitze glatt. Schon im ersten Durchgang wird er zum neuen Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens gewählt. Laschet verabschiedet sich vom Landtag.

Der neu gewählte nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat für den kommenden Mittwoch (3.11.) eine Regierungserklärung angekündigt. In seiner Dankesrede nach der Vereidigung im Düsseldorfer Landtag sagte er am Mittwoch, dort wolle er die Vorstellungen seiner schwarz-gelben Koalition für die wichtigsten Themen vorstellen.

Laschet hatte zuvor in seiner Abschiedsrede vor dem Düsseldorfer Landtag Gemeinsamkeit der Demokraten angemahnt. Auch in der Opposition dürfe man „nicht der Versuchung erliegen, Hass und Ressentiments zu schüren“, sagte der 60-jährige neue Bundestagsabgeordnete am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landesparlaments.