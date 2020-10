Wetter : Wolken, Regen und Windböen in Nordrhein-Westfalen

Das Wetter in NRW wird zum Ende der Woche wechselhaft und windig (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Essen Richtung Wochenende wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen wechselhaft und windig. Am Donnerstag ziehen aus der Eifel und vom Niederrhein her Regenwolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Teils bringen sie auch Blitz und Donner mit. Mit Höchsttemperaturen um 20 Grad bleibt es dabei aber mild. Zum Abend ist laut DWD-Prognose mit teils kräftigen Windböen zu rechnen: In der Eifel, im Sauerland und im Aachener Raum können bis zu 55 Stundenkilometer erreicht werden.

Vor allem im Süden und Südwesten gibt es am Freitag gelegentlich Regen, dazu werden Höchstwerte von 19 Grad erreicht. Im Bergland wird nach DWD-Vorhersage weiterhin kräftiger Wind erwartet. Am Samstag zieht im Tagesverlauf erneut Regen auf, die Temperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad. Die Windböen nehmen zu, in Hochlagen sind teils Sturmböen möglich. Nach Angaben der DWD-Meteorologen soll sich das Wetter in der Nacht zum Sonntag beruhigen. Bei dichten Wolken gibt es am Sonntag nur noch zeitweise Regen, hauptsächlich im Westen von NRW.

(dpa)