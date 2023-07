Land prüft Verordnung : Wolf breitet sich in NRW weiter aus

Düsseldorf/Nordeifel Der Wolf hat sich in NRW jetzt auch im Sauerland angesiedelt. Attacken der Raubtiere auf Schafherden sorgen immer wieder für Proteste. Das Land überprüft seine Wolfsverordnung einschließlich der Förderangebote für den Schutz der Herden.

Der Wolf breitet sich in Nordrhein-Westfalen langsam weiter aus. Neu in NRW nachgewiesen wurde nach mehreren Schafsrissen ein im Märkischen Kreis im Sauerland heimischer Wolf, wie das Land und die bundesweite Dokumentationsstelle DBBV vor kurzem mitgeteilt hatten. Damit seien aktuell in NRW nun fünf Territorien von Wölfen besetzt: Schermbeck, Haltern, Dämmerwald/Üfter Mark, Leuscheid an der Grenze zu Rheinland-Pfalz und der Märkische Kreis, erklärte das NRW-Umweltministerium.