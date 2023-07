Landesregierung hinkt Zielen hinterher : Wohnheimplatz für Studierende gesucht

Studierende haben in ganz NRW Probleme, eine erschwingliche Wohnung zu finden. Besonders massiv sind sie in Ballungszentren wie Aachen, Köln oder Münster. (Symbol) Foto: Oliver Berg/dpa

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen liegt noch deutlich unter seinen Zielen für die Unterbringung Studierender. Die Nachfrage nach Wohnungen in Hotspots wie Aachen ist deutlich höher als das Angebot.

Die Wohnungssuche in Ballungsräumen ist für Studierende oft extrem schwierig. In Köln haben die Stadt und der dortige Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) in der Vergangenheit sogar Notschlafstellen zum Semesterstart bereitstellen müssen, da die jungen Leute keine Unterkunft finden konnten.

Das Extrembeispiel Köln verdeutlicht, dass in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen das Angebot an Wohnraum für Studierende kleiner als die Nachfrage ist – und dass die Kosten entsprechend hoch sind. Öffentlich geförderte Wohnheimplätze entspannen die Lage. Die schwarz-grüne Landesregierung hat es sich in ihrem Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, zehn Prozent aller Studierenden öffentlich geförderte Wohnheimplätze anbieten zu können. Aktuell liegt die Unterbringungsquote in Nordrhein-Westfalen mit ungefähr 7,6 Prozent allerdings noch deutlich darunter. Das geht aus einem Bericht des Deutschen Studentenwerks hervor.

Das Land fördere bezahlbaren Wohnraum für Auszubildende und Studierende, betonte ein Sprecher des Landesbauministeriums: „Für diesen Förderbaustein hat das Land 2023 und in den kommenden vier Jahren anteilig insgesamt 840 Millionen Euro eingeplant“, sagte er. Wie viele neue Wohnheimplätze dabei herumkommen sollen, ließ das Ministerium dabei jedoch offen. Aus dem Bericht des Studentenwerks geht auch hervor, dass in Nordrhein-Westfalen derzeit 890 Wohnheimplätze gebaut werden oder geplant sind.

Im Vergleich zu den anderen Bundesländern belegt Nordrhein-Westfalen den elften Platz hinsichtlich der Unterbringungsquote in öffentlich geförderten Einrichtungen und liegt damit unter dem Bundesdurchschnitt von 9,5 Prozent. Außerdem ist die Unterbringungsquote in verschiedenen Städten auch verschieden hoch.

„Es gibt Hochschulstandorte, in denen eine vergleichsweise niedrige Unterbringungsquote ausreichend ist, da beispielsweise der freie Wohnungsmarkt genügend Kapazitäten hat“, sagte Jens Schröder von der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW. Andererseits „gibt es einige Hotspots wie Köln, Münster, Aachen oder Bonn, in denen die Nachfrage nach neuem bezahlbaren Wohnraum für Studierende weitaus größer ist als das Angebot“, so Schröder weiter.

In Köln liegt die Unterbringungsquote beispielsweise nur bei 6,7 Prozent. Düsseldorf steht mit sieben Prozent nur wenig besser da. David Wiegmann, Koordinator des Landesastentreffens NRW, also des Zusammenschlusses der Studierendenvertretungen, vermutet, dass an solchen Standorten auch eine Unterbringungsquote von zehn Prozent nicht genügen würde.