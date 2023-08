„Wohne lieber ungewöhnlich“ – Teil 16 : Die seltsame Häuserreihe am Alten Klinikumspark

Foto: MHA/Harald Krömer 25 Bilder Die Heimathäuser im Aachener Süden

Serie Aachen Diese fünf Gebäude im Heimatstil würde man eher in Süddeutschland oder Österreich verorten. Doch sie stehen im Aachener Süden. Und haben sogar schon regionale Prominenz beherbergt.

Dort ein Türmchen, hier ein Erker, dort ein Hauszeichen, hier ein Relief, dort eine Traufe, hier ein Balkon, dort ein paar Schieferschindeln, hier Backstein, dort ein rechteckiges Fenster, hier eines mit Rundbogen … – die Fassaden des Häuserkomplexes sind genauso abwechslungsreich wie ungewöhnlich, keine ist wie die andere. Mittendrin natürlich Friedrich Schiller in Stein, der Namensgeber der Straße. Und auf der Rückseite geht es nicht minder interessant weiter.

„Was für hässliche, klobige Häuser!“, dachte sich Sabine van den Bruck, als sie das erste Mal an dieser monumentalen Häuserreihe in der Schillerstraße 63 bis 71 mit einer Freundin entlang flanierte. Wer hätte gedacht, dass sie Jahre später die Hausherrin der mittleren Immobilie sein würde? Sie sicherlich nicht, und zwar nicht nur, weil die Optik so gar nicht ihren Vorstellungen von einem Traumhaus entsprach oder die Erzieherin nicht wieder – wie in ihren Kindertagen – in einem „Reihenhaus“ leben wollte, sondern auch, weil der Kauf mehr als holprig verlief.

Das Ehepaar Sabine van den Bruck und Werner Schmidt entdeckte die Immobilienanzeige im Internet, gerade einen Tag war diese online. Es kam zum Besichtigungstermin, „allerdings konnten wir gar nicht das ganze Haus in Augenschein nehmen, nur die erste Etage“, erinnert sich der jetzige Hausherr, „aber wir konnten uns vorstellen, dort zu leben“.

Zusammen mit zwei Freunden gaben sie ein Angebot ab. Und dann kam die Ernüchterung: Die Noch-Besitzer hatten es sich anders überlegt und wollten das Heim selbst nutzen. Die Noch-Besitzer, das war ein Geschwisterpaar, das das Gebäude von seiner Großmutter geerbt hatte. Und diese pfiffige ältere Dame ist auf ungewöhnliche Weise an die Villa im Aachener Süden gekommen, wie Werner Schmidt zu berichten weiß: „Ihr gehörte ein Haus am Münsterplatz, dort wollte aber die Sparkasse ihre Hauptfiliale bauen. Die Sparkasse hat der Dame dann Geld für ihr Anwesen geboten, doch die antwortete nur: ‚Isch will keene Jeld, isch will eene schöne Huus‘“. Es sei also ein Handel, ein Tauschgeschäft gewesen, Geld sei tatsächlich keines geflossen.

Zu der Zeit nicht. Nachdem sich das Geschwisterpaar wieder umentschieden hatte, schlug das Ehepaar zusammen mit den beiden Freunden im Dezember 2014 zu. Und dann floss eine Menge Geld: nicht für den Kauf, sondern auch für die Sanierung des gesamten Objektes. Penibel haben die neuen Hauseigentümer darauf geachtet, Ursprüngliches zu erhalten, wie zum Beispiel die alten Türen mit den Klinken und die Kacheln in der Küche, alles in Jugendstiloptik, oder den Stuck – für diese Zeit (der Bauauftrag ist von 1897, das ganze Ensemble stand 1908) ungewöhnlich nicht in Form von Putten oder Blumendekor, sondern ebenso filigran, schlicht und gradlinig im Jugendstil.

Der historische „Erhaltungstrieb“ war nicht ganz freiwillig: Denn einige Behörden hatten fortwährend Mitspracherecht. Über sechs Monate gab es ein Pingpongspiel zwischen dem Amt für Denkmalpflege, dem Bauamt und der Brandschutzabteilung, der beauftragte Architekt drehte immer wieder seine Runden. „Man kann aber mit dem Amt für Denkmalpflege durchaus verhandeln, das ist ein bisschen wie ein Basar“, beschreibt der Entwicklungstechniker die letztlich konstruktive Zusammenarbeit.

Erhalten und besonders sehenswert ist das Schlafzimmer zur Straße hin, das die Form eines Oktogons besitzt und dessen Decke ebenfalls mit Jugendstilstuck verziert ist. Der Boden eben­dessen könnte allerdings auf Dauer zum Problem werden. „Die Decke im Wohnzimmer ist schon mal durchgebrochen, da stand ein ehemaliger Mieter, und im nächsten Moment: schubs, war er weg“, erklärt Werner Schmidt die Fragilität der Konstruktion, die aus Beton zwischen Stahlträgern besteht, weswegen das Ehepaar auch bereits den Wohnzimmerboden erneuert hat. Schwachpunkte seien eben noch das Oktogon, wie bereits erwähnt, und die Küche – da hilft nur positiv denken.

Über den Architekten des Hauses, Joseph Bresser, ist so gut wie nichts bekannt, auch gibt es keine Belege für weitere Gebäude von ihm in Aachen, er ist lediglich in einem historischen Architektenregister mit den Jahreszahlen 1896 und 1929 aufgeführt. Mehr ist allerdings über die Bewohner der Immobilie bekannt: Zum einen lebte in der Schillerstraße 67 – damals Erstbezug – der Kunsthistoriker Hermann Schweitzer, der ab 1904 Direktor des Suermondt-Museums in Aachen war. Bekannt war er vor allem deswegen, weil auf seine Initiative hin ab dem Jahr 1906 die Aachener Kunstblätter vom Museumsverein Aachen als offizielles Nachrichtenorgan und Forum für wissenschaftliche Beiträge herausgegeben wurden. Zwölf Jahre später wohnte dort zum anderen, nachdem Schweitzer 1922 wieder in seine Heimat Richtung Freiburg zurückgezogen war, der ehemalige Bürgermeister der Stadt Stolberg (1906 bis 1934 – Pensionierung auf Druck der NSDAP), Walther Dobbelmann, dem heute eine Straße in der Kupferstadt gewidmet ist.

Weg von der Straße, hin zum Garten: Das komplette Areal zwischen Schillerstraße, Arndtstraße und Maria-Theresia-Allee ist weder von außen einsehbar noch für Unbefugte zugänglich. Es gibt keine Hofeinfahrt, kein Tor und keine Garage, die zu diesem zauberhaften Paradies in den Innenhöfen führt. Nur durch die jeweiligen Wohnungen gelangt man in die grünen Oasen, in denen viele Bewohner auch Nutzgärten angelegt haben.

Nicht nur die Ruhe ist dort außergewöhnlich, auch die Rückseite der Häuser kann sich sehen lassen. Obwohl sie es eigentlich nicht müssten, was sie durch die natürlichen Gesetze des innerstädtischen Hausbaus natürlich doch tun, brauchen sich die hofseitigen Fassaden nicht hinter der abwechslungsreichen Optik der Front zu verstecken. Es geht so weiter wie vorn, keine ist wie die andere: hier ein Wintergarten, dort ein überdachter Balkon, hier ein Anbau, dort ein offener Balkon, hier ein Rundbogen, dort ein Kamin, hier ein Giebelfenster, dort ein Bullaugenfenster, hier ein rundes Dach, dort ein Pultdach …