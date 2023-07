„Wohne lieber ungewöhnlich“ – Teil 15 : Das Hausboot auf dem Dach

Serie Aachen Ein Hausboot ist kastenförmig, hat im hinteren Bereich den Wohn- und Schlafbereich, im vorderen Bereich eine umlaufende Glasfront und eine Terrasse mit Reling. Und liegt auf dem Wasser – nicht mitten in der Stadt auf einem Haus.

Die Wohnung des Architekten Dieter Krull ist vier Meter breit und 25 Meter lang. Okay, die letzten fünf Meter gehören zur Terrasse mit einem wunderbaren Blick über die Dächer der Stadt weit über die Spitzen von Rathaus und Dom. Die 60 Quadratmeter Wohnfläche in der Aachener Beginenstraße erstrecken sich über zwei sehr schmale Häuser, die irgendwann mal im Laufe der Zeit zu einem verbunden wurden. Und da die Denkmalbehörde keinem breiteren Bau zustimmte, musste das, was in der Breite nicht erlaubt war, die Länge richten. Der Architekt selbst hat die Umbaupläne entworfen – allerdings aus einer eher unerfreulichen Lage heraus.

„Meine Frau und ich, wir haben uns getrennt, und ich brauchte ein neues Zuhause“, beschreibt er den Hintergrund seines Auszuges aus dem gemeinsamen Einfamilienhaus in Aachen-Sief. Zuerst musste noch eine Mietwohnung als Unterkunft herhalten, bevor das „Roof-top-Schätzchen“ in den Besitz des heute 82-Jährigen überging. Sein Sohn hatte sich bereits zwei Jahre lang dort provisorisch eingerichtet und war wieder ausgezogen. „Provisorisch“ ist sicherlich der richtige Begriff für die damalige Wohnsituation, denn der Speicher glich einer regelrechten Bretterbude, eigentlich bestand er nur aus einer kleinen Kammer mit Toilette mitten im Raum. Doch das war, ehe der Architekt seine Pläne vor 15 Jahren verwirklichte.

Denn Dieter Krull ist ganz und gar kein Unbekannter in der Region: Er arbeitete als Bauleiter für die Elisengalerie, die Maria-Montessori-Gesamtschule am Moltkebahnhof, das Einkaufszentrum an der Pau in der Schillerstraße, die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes Zollernstraße, das Schulzentrum in Aachen-Brand und die Abteikirche Kornelimünster – um nur einige seiner Projekte zu nennen. Jetzt war es an der Zeit, seine persönlichen Wohnvorlieben umzusetzen.

„Das Ideal ist immer ein einziger großer Raum mit Küche und einer kleinen Zelle fürs Bad“, erklärt er seine Vorstellung vom loftartigen Leben. Gesagt, getan. Wäre da nicht die Denkmalbehörde gewesen. Diese forderte nämlich unter anderem, dass der An- und Aufbau auf dem Dach nicht bis zur Fassade reichen dürfe, um den historischen Anblick der 1904 erbauten Häuserzeile nicht zu stören.

Doch Architekt Krull wäre nicht Architekt Krull, wenn ihm nicht auch für dieses Problem eine pfiffige Lösung eingefallen wäre: Er zog die Dachterrasse einfach um seinen Anbau herum, so dass der optische Eindruck einer Reling entstand. Verstärkt wird der Anschein eines Hausbootes noch durch die Verwendung von ausschließlich Glas und Holz – Holzplanken auf dem Boden, Holz an der Decke, Holz als Stützpfeiler – wie in einer Kajüte. Dazu muss der Besucher auch noch eine kleine Treppe zwischen Wohnungstür und Wohnbereich erklimmen, als ob er aus dem Schiffsbauch aufs Deck träte.

„Kapitän“ Krull hat aber nicht nur eine Vorliebe für alles Offene („Wenn ich zur Wohnungstür hineinkomme, kommt mir das Licht entgegen“), auch alles Geschlossene ist ihm lieb und teuer. Das manifestiert sich in Einbauschränken in jeder vormals freien Nische – wieder eine Parallele zum Maritimen. „Hier ist alles eingepasst, alles bis in den letzten Winkel durchdacht“, sagt er über die gewiefte Nutzung auch der hintersten Ecken.

Auf seinen 60 Quadratmetern hat er sodann auch alles Nötige untergebracht, vom Schlaf- bis zum Arbeitsbereich, ein winziges Bad, in das sage und schreibe sogar noch Waschmaschine und Trockner passen. Doch Dieter Krulls Lieblingsplatz ist natürlich der Glasanbau, der die Küche beherbergt, mit sich anschließender Dachterrasse, am besten noch, wenn es stürmt und regnet: „Dann ist es hier oben richtig anheimelnd.“ Offenbar ist an dem erfolgreichen Architekten auch ein tüchtiger Seemann verloren gegangen ...