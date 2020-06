Umleitung übers Aachener Kreuz : Wochenlange Vollsperrung auf der Autobahn 61

Aachen/Bergheim Autofahrer auf den Autobahnen A4 und der A44 müssen demnächst mit mehr Verkehr rund um Aachen rechnen. Grund ist eine Vollsperrung der A61, die wochenlang für Umleitungen und Behinderungen sorgen wird.

Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW am Montag mitteilte, wird die Autobahn A61 im Abschnitt zwischen dem Dreieck Jackerath und dem Autobahnkreuz Kerpen ab dem 20. Juni in Richtung Koblenz/Kreuz Kerpen zwischen den Anschlussstellen Bergheim und Bergheim-Süd voll gesperrt.

„Um die Einschränkungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, wurde ein Großteil der Sanierung bewusst in die verkehrsärmeren Sommerferien verlegt“, heißt es in einer Mitteilung des Landesbetriebs. Es wird empfohlen, den genannten Bereich großräumig zu umfahren.