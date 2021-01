Kostenpflichtiger Inhalt: Deutsche mit Wohnsitz in Belgien oder den Niederlanden : Wo werden Grenzgänger geimpft? Und was gilt bei FFP2-Masken vom Staat?

Wer ist wann mit der Impfung dran? Für Deutsche, die in Belgien und den Niederlanden leben, kommt noch die Frage hinzu, wo sie geimpft werden. Foto: dpa/Sven Hoppe

Aachen Was gilt für die Deutschen, die ihren ständigen Wohnsitz in Belgien oder den Niederlanden haben, aber in Deutschland krankenversichert sind? Erhalten sie FFP2-Masken? Können sie in Deutschland gegen Corona geimpft werden? Wir sind den Fragen unserer Leserinnen und Leser nachgegangen.