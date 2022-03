Liste der Finanzämter : Wo Sie bei der Steuererklärung 2021 gründlich sein müssen

Bei vielen Details schauen die NRW-Finanzämter nicht genau hin, bei einigen aber sehr. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Düsseldorf Bei sich wiederholenden Vorgängen schauen die NRW-Finanzämter nicht immer genau hin. In einer Liste haben die Ämter jetzt festgelegt, wo sie in diesem Jahr nachhaken. In Aachen werden Vergünstigungen bei der Sanierung von Wohnraum in Baudenkmälern geprüft.