Nach der Flutkatastrophe : „Wir werden uns nicht vor jedem Hochwasser schützen können“

Eine Innovation in Sachen Hochwasserschutz: Professor Holger Schüttrumpf testet im RWTH-Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft zurzeit einen „Endlosschlauch“, der künftig Tausende Sandsäcke ersetzen könnnte. Der Experte sagt aber auch: „Wir werden uns nicht vor jedem Hochwasser schützen können.“ Foto: Harald Krömer

Aachen RWTH-Professor Holger Schüttrumpf erforscht Hochwasserschutz und war in den vergangenen vier Wochen in allen Flutgebieten unterwegs – auch um zu lernen. Eine Lehre lautet: „Es gibt Gebiete, in denen man nicht mehr bauen sollte.“