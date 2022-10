Scharfe Kritik von Stefanie Peters : „Wir schaffen es nicht, vom Gackern zum Eierlegen zu kommen“

Übach-Palenberg Wasserstoff soll eine wichtige Rolle beim Strukturwandel in der Region und der Versorgungssicherheit spielen. Aber die Entwicklung geht viel zu langsam, sagt Stefanie Peters, Chefin von Neuman & Esser aus Übach-Palenberg und Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat.

Habe man dann irgendwann alle Hürden genommen und drei Qualifizierungs-Sterne erhalten, sei das immer noch keine Förderzusage. „Das ganze Konstrukt des ZRR funktioniert so nicht“, kritisiert Peters, die auch Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer Aachen ist. Sie stellt zudem fest: „Die 14,8 Milliarden Euro, die in den Strukturwandel im Rheinischen Revier fließen sollen, sind gar nicht da. Diesen Fördertopf gibt es nicht. Wenn man die drei Sterne hat, dann wird erstmal nach Geld gesucht, nach einem Topf, mit dem man das finanzieren kann.“

Auslaufmodell Erdgas : Wenn Wasserstoff in der heimischen Heizung verfeuert wird Weg vom Erdgas, lautet die Devise. Wegen der Abhängigkeiten, wegen des Klimas. Wasserstoff wird viel schneller als gedacht zum großen Thema. Aber funktioniert der auch in der heimischen Heizung?

Dabei müsse man sich jetzt um die neuen Arbeitsplätze kümmern. Peters: „Von 30.000 wegfallenden Arbeitsplätzen ist die Rede gewesen, und es werden keine Professoren und Doktoren sein, die diese Arbeitsplätze ersetzen, so wichtig die Forschungseinrichtungen auch sind. Wir brauchen aber auch Industrieprojekte, die gewerbliche Arbeitnehmer haben und wo auch Wertschöpfung betrieben wird.“ Neuman & Esser plant, selber mit einem bundesgeförderten Projekt Wasserstoff-Produktionsanlagen in Übach-Palenberg zu bauen und so rund 400 Arbeitsplätze neu zu schaffen.

Doch mit dieser Beschleunigung halte die Politik bei der Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen etwa in Form von Gesetzen nicht Schritt. Dabei sei dies jetzt umgehend und zwingend nötig, wenn man wie gewollt bis 2030 ein Wasserstoff-Basisnetz am Start haben wolle. „Das ist in den Köpfen der Politik noch nicht so klar. Stattdessen werden bei der Förderung gerade wieder regulatorische Monster geschaffen“, kritisiert sie. Andere Staaten wie Südkorea, China, die USA, Österreich oder die Schweiz seien bereits in der Umsetzungsphase. Peters: „Deutschland setzt hingegen den Vorsprung, den wir vor zwei Jahren noch hatten, total aufs Spiel. Wir schaffen es nicht, vom Gackern zum Eierlegen zu kommen.“