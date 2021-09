„Menschen helfen Menschen“ : „Wir machen weiter, bis alles fertig ist“

Es wird noch lange dauern, bis in den stark betroffenen Orten der Region Normalität einkehrt. Auch mit den Selbsthilfevereinen in Vicht und Zweifall trafen sich Bernd Büttgens, Jörg Meier und Thomas Thelen von „Menschen helfen Menschen“ vor Ort. Aus Vicht kamen Günter Scheepers, Jochen Emonds, und Achim Wartensleben, aus Zweifall Tina und Melanie Bungenberg sowie Heinz-Gerd Braun (von links). Foto: Andreas Herrmann

Vicht/Zweifall „Menschen helfen Menschen“ unterstützt die Bürger-Selbsthilfe beim Wiederaufbau der Dörfer Zweifall und Vicht. Eine beeindruckende Gemeinschaftsleistung findet dort ihre Fortsetzung.

„Was ist das denn für eine Arbeitsmoral?“ Der Mann im schmutzigen Overall, der auf der Gartenmauer sitzend eine Zigarette raucht, schaut irritiert auf. „Ach, du bisset, Jünter! Ich mach’ mal’n Päuschen.“ Die beiden Männer lachen. Der Ton ist jovial. „Wie ist denn die Lage“, fragt der Hausbesitzer auf dem Mäuerchen, der jetzt schon so lange Schutt schleppt. „Es gibt Grund zur Hoffnung“, sagt Günter Scheepers. Trotz allem.

Die Menschen in Vicht und in Zweifall, die wie so viele andere entlang der regionalen Bäche und Flüsse von der Flut auf so verheerende Weise heimgesucht worden sind, haben den Mut nicht verloren. Unverdächtig gluckernde Bächlein, der Hasselbach, der Vichtbach, auch der Fischbach hatten sich Mitte Juli in reißende Ströme verwandelt, hatten alles mitgerissen und überschwemmt – und haben so viel Leid gebracht.

Wir sind für „Menschen helfen Menschen“ vor Ort, weil wir mit Spendengeldern unserer Leserinnen und Leser unterstützen möchten, und wir begegnen in Vicht wie in Zweifall den Leuten, die die Bürger-Selbsthilfe initiiert haben und seitdem organisieren.

Günter Scheepers und Jochen Emonds mit dem großen Team der Notversorgung in Vicht. Und Christina Bungenberg und Heinz-Gerd Braun mit ihren Leuten in Zweifall. Das Zauberwort heißt Gemeinschaft. Hier wie dort haben sich die als gemeinnützige Vereine bereits existierenden Interessengemeinschaften der Orte in Nothilfeorganisationen für Flutopfer verwandelt. „Als das Wasser kam, mussten wir schnell reagieren“, sagt Tina Bungenberg. „Da wartet man nicht auf die Hilfe von außen, da packt man selbst an.“

Wer heute durch die Orte fährt, die bis zu 2,50 Meter unter Wasser standen, sieht natürlich, dass hier etwas Gravierendes passiert sein muss. Aber so offensichtlich wie noch Mitte, Ende Juli sind die zumindest sichtbaren Folgen des Hochwassers nicht mehr. Die Sperrmüllberge sind geschrumpft, Bürgersteige und Straßen sind und werden gerade wieder hergerichtet, es fließt der Verkehr.

Das Hochwasser Mitte Juli hatte Vicht und Zweifall schwer getroffen. Foto: dpa/Ralf Roeger

„Aber wenn Sie genauer hinschauen“, sagt Jochen Emonds in Vicht, „dann sehen Sie, dass in der gesamten Hauptstraße vom Ortseingang bis zur Tankstelle am Ortsende alle Erdgeschosse verwaist sind, zum Teil sind die gesamten Häuser betroffen.“ Wir gehen in ein Wohnhaus, dessen liebevolle Sanierung gerade vollendet war, als der Vichtbach das Wasser nicht mehr halten konnte. Das rohe Mauerwerk steht noch, der Putz ist inzwischen von den Wänden geschlagen worden, der Estrich musste herausgerissen werden, der Holzboden im Wohnzimmer ist komplett weg, freie Sicht in den Keller. Kein Einzelfall. Eher die Regel. Die hier betroffene Familie wohnt jetzt im ersten Obergeschoss, die Nachbarn sind fürs Erste nach Breinig gezogen. Von anderen hört man, dass sie gar nicht mehr zurückkommen wollen.

Die Bürgerinnen und Bürger helfen sich selbst. „Das war von der ersten Minute an so“, sagt Heinz-Gerd Braun, den in Zweifall alle „Jollo“ nennen und der für seinen Ort im Stolberger Stadtrat sitzt. Er ist wie Tina Bungenberg und die anderen, die die Hilfe organisieren, seit gut sechs Wochen in Aktion. „Eigentlich sollte ich langsam tun“, sagt der ehemalige Dachdecker. „Aber gucken Sie mal, was hier an Arbeit ist!“ Ansprechbar sind die Dauerhelfer, das Handy klingelt in einem fort. Wie lange sie das denn durchziehen wolle, fragen wir Tina Bungenberg. „Bis wieder alles fertig ist“, sagt sie.

Ihre Hilfe kommt an Eine Vielzahl an Schicksalen Es gibt ungezählte Schicksale, es gibt so viele Menschen, die durch die Flut in akute Not geraten sind. Wir wollen mit Ihren Spenden helfen. Zum Beispiel …

… einem älteren Ehepaar in Stolberg. In der Parterrewohnung des Rentner-Paares, die es seit über 40 Jahren zur Miete bewohnt, stand das Wasser mit einem Schlag 1,80 Meter hoch. Nur der Weitsicht einer Nachbarin ist es zu verdanken, dass die Eheleute noch rechtzeitig die Wohnung verließen. „Wir haben nichts mehr, wirklich gar nichts mehr“, sagt der Mann. „Wir müssen in unserem Alter wieder ganz von vorne anfangen.“ Jetzt wohnt das Ehepaar in einer Wohnung in einem Stolberger Stadtteil und hofft auf eine Rückkehr in die Wohnung im kommenden Jahr. … einem Rentner aus Vossenack, der direkt zu Beginn der Hochwasserlage mit seinem kleinen Bagger als Ehrenamtler zur Stelle war. Er hat unermüdlich, wie betroffene Bürger dankbar berichten, über zweieinhalb Wochen mit wertvollen Aufräumdiensten auf Grundstücken zwischen Vicht und Zweifall geholfen. Als er dann morgens den auf dem Gelände versteckt geparkten Bagger wieder in Betrieb setzen wollte, war das Fahrzeug gestohlen. „Ich bin völlig fertig“, sagt der Mann, der immer schon mit dem nicht versicherten Bagger ehrenamtlich geholfen hat. Da die Kleinbagger derzeit begehrt sind, haben sich Leute vom Fach bereit erklärt, bei der Suche nach einem gebrauchten Fahrzeug zu helfen, die Anschubfinanzierung läuft über „Menschen helfen Menschen“. … einer Familie aus Heinsberg-Randerath, die seit vielen Jahren in einem schon älteren Gebäude wohnt und jetzt durch das extreme Hochwasser größere Anteile des Inventars verloren hat, auch die Heizungsanlage des Hauses. „Ich war im Homeoffice und habe es kommen sehen“, sagt der Randerather. „Langsam liefen die angrenzenden Felder voll und die Straße wurde gesperrt.“ Der Keller des Hauses wurde überflutet, auch der Garten mit Geräteschuppen. Ein Fall wie viele andere. Auch die fehlende Elementarschadenversicherung. Nach Aussage des Hochwasser-Opfers wollten die Versicherer das Risiko in einem Überschwemmungsgebiet nicht eingehen. … einer Mutter mit zwei kleinen Kindern in Inden. Erst Anfang Juli hat sie ein Haus zur Miete bezogen, einen Steinwurf von der Inde entfernt. Als das Wasser kam, konnte sie noch einige wenige Gegenstände retten, dann musste sie ihr Haus schnell verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Das Wasser hat größte Teile des Inventars zerstört, der Schaden ist beträchtlich und nicht versichert. Neue Möbel, zum Teil auch noch nicht fertig aufgebaut, wurden zerstört. „Es ist zum Verzweifeln“, sagt die junge Mutter. … einer Familie mit zwei behinderten Kindern in Mulartshütte, deren Haus und Grundstück den Fluten komplett zum Opfer gefallen ist. Das freistehende Haus wurde unterspült, die Inneneinrichtung ist komplett zerstört. „Eine unvorstellbare Dimension“, sagt die Mutter. Besonders tragisch sei auch der Verlust des Gartens mit kleinem Spielplatz und Mini-Tierpark. Alles ist zerstört, die Tiere sind in den Fluten verendet. Die Familie wohnt derzeit in einem alten Wohnmobil vor dem zerstörten Haus. … einer Familie aus Stolberg mit drei Kindern, die so froh war, Anfang Juli die Ratenzahlung für die neue Küche abgeschlossen zu haben. Die Mietwohnung im Erdgeschoss wurde von der Flut heimgesucht. Das gesamte Inventar wurde zerstört, auch das Auto. Der Familie blieben nur die Sachen, die sie an diesem Tag trug. „Wir haben inzwischen eine neue Wohnung gefunden, wir sind auch dankbar für die Sachspenden“, sagt die Mutter. Aber für die neue Einrichtung der Wohnung fehlt es an Geld.

Wer zuhört, versteht schnell: Es geht um ganz praktische Hilfe, anfangs um knallharte Arbeit, Häuser entrümpeln, Trümmerberge auftürmen und abtragen, Container befüllen, all die Autowracks entsorgen. „Das ganze Dorf hat mit angepackt“, heißt es in Vicht wie in Zweifall, beide Dörfer mit rund 2000 Einwohnern sind starke Einheiten. Man kennt sich. Man hilft sich. Man denkt auch an die, die nicht mehr selbst anpacken können. Weil sie krank und alt sind. Und still, auch in der Not.

Und dann gab es die Unterstützung von außen, all die unbekannten Helfer, auch die Landwirte, die Unternehmer mit schwerem Gerät, Menschen mit viel handwerklichem Geschick, mit unbändiger Energie waren sie dabei. „Dafür sind wir dankbar“, sagt Tina Bungenberg, die eigentlich, im Moment eher nebenbei, ein Café betreibt.

Die Flutschäden in Zweifall sind noch immer deutlich sichtbar. Foto: Andreas Herrmann

Im Bürgerbüro, einem Container gegenüber der Kirche, geht es um die Beratung in Versicherungsfragen, um die Entkernung der Häuser, um die Organisation des Wiederaufbaus, um Handwerker und Geräte. Und es geht um ein freundliches Wort. „Ja, das stimmt“, sagt auch Günter Scheepers in Vicht, ein gestandener Handwerksmeister, „wir brauchen den langen Atem, da wird noch manche Träne der Verzweiflung fließen.“ Die Leute vom Fach wissen, dass es noch lange dauern wird, bis alles wieder auf dem Stand von Anfang Juli ist. Die kaputten Häuser müssen erst einmal abtrocknen. „In einem Jahr“, so sagt „Jollo“ Braun, „sind wir hoffentlich über den Berg.“

In Zweifall und in Vicht wird „Menschen helfen Menschen“ die Flutopfer über die örtlichen Hilfsbündnisse ab sofort kontinuierlich unterstützen, es wird dort einen Schwerpunkt der Hilfe geben. In beiden Dörfern wurde bereits Geld gesammelt, Spendengelder von „Menschen helfen Menschen“ werden die Hilfskonten der Interessengemeinschaften „Unser Dorf Zweifall“ und „Schönes Vicht“ aufstocken.

Foto: Andreas Herrmann 25 Bilder In Stolberg und Vicht läuft der Wiederaufbau

Die Zweifaller regeln das so: Über ein Punktesystem, das die Bedürftigkeit bewertet, werden Zuwendungen gesteuert, ein elfköpfiges Gremium berät jeden Fall. Von der Schadenshöhe über den Versicherungsschutz bis hin zur Haushaltsgröße und bislang erfolgten Hilfsleistung werden viele Eckwerte abgefragt. Wer die volle Punktzahl erreicht, hat einen Maximalschaden erlitten. Die Zweifaller sprechen von rund 70 Haushalten in dieser Kategorie. In Vicht sollen es noch deutlich mehr sein. „Wir werden mit dem Geld, für das wir uns herzlich bedanken, sorgsam umgehen“, sagen die Zweifaller.