Im Video : Wir backen Streuselbrötchen selbst

Geschichten rund ums Streuselbrötchen : Wenn das Kind fernab der Heimat beim Bäcker in Tränen ausbricht Mitarbeiter aus dem Medienhaus Aachen erzählen von ihrer Erinnerung an den ersten Biss in ein Streuselbrötchen, verraten ihre süßeste Geschichte rund um die Aachener Spezialität oder erklären, warum sie den Kult um die Dinger so gar nicht verstehen können – Teil 1.