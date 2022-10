Braunkohle : Windräder müssen Garzweiler weichen

Am Rande des Tagebaus Garzweiler stehen derzeit noch einige Windräder. Foto: dpa/Federico Gambarini

Erkelenz Am Tagebau Garzweiler müssen mehrere Windräder abgebaut werden. Dort, wo sie jetzt stehen, soll Kohle abgebaggert werden. Der Rückbau hat schon begonnen.

Im Bereich der künftigen Abbaufläche am Tagebau Garzweiler in Erkelenz stehen mehrere Windräder, die dem Abbau von Braunkohle weichen müssen. Die meisten der 2001 errichteten Windräder würden wohl im Laufe des nächsten Jahres abgebaut, sagte ein RWE-Sprecher am Montag. Derzeit liefen die Windräder noch.