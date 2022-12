Erneuerbare Energien : Windkraftausbau in NRW kommt nicht voran

Rechnerisch müsste Schwarz-Grün pro Jahr 200 neue Windräder bauen, um das selbst gesteckte Ziel von 1000 neuen Windrädern in dieser Legislaturperiode zu erreichen. Foto: dpa/Jan Woitas

Düsseldorf Die SPD will per Gesetz die Mindestabstände für Windräder kippen – und kritisiert die Grünen. Denn der Windkraftausbau in NRW lässt weiter zu wünschen übrig.