Kein Sommer in Sicht : Windböen, Schauer und Gewitter bestimmen Wetter in der Region

Das Wetter in NRW bleibt in den kommenden Tagen stark wechselhaft (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Aachen Das Wetter in der Region bleibt auch in der neuen Woche wechselhaft und windig. Erst zum Wochenende hin zeigt sich die Sonne wieder häufiger.

Nach einem überwiegend trockenen Montagvormittag ziehe am Nachmittag von Westen her Regen auf, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Essen. „Die Temperaturen liegen im Rheinland bei 16 bis 19 Grad.

In Ostwestfalen, wo es noch länger trocken bleibt, sind bis zu 21 Grad drin.“ In der Eifel seien stürmische Böen möglich. Zum Abend hin werden demnach dann verbreitet Schauer und Gewitter erwartet. In Aachen werden bis zu 14 Grad erwartet.

Am Dienstag gibt es laut DWD-Prognose mit Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad deutlich kühlere Temperaturen. „Windböen, Schauer und Gewitter sind zu erwarten“, sagte die DWD-Meteorologin. Auch am Mittwoch bleibe das Wetter demnach unbeständig mit Regenschauern, am Nachmittag und Abend seien auch kurze Gewitter möglich.

Lesen Sie auch Lockerung der Corona-Regeln : Regenwetter am Pfingstwochenende erschwert Neustart in Biergärten

Dafür könnte am Wochenende die Sonne wieder nach draußen locken. Nach einem Regen-Sonne-Mix am Samstag, wartet am Sonntag ein blauer Himmel von Heinsberg bis Monschau, die Temperaturen bleiben jedoch noch unter der 20-Grad-Marke. Freuen dürfte das auch die Wirte in den Landkreisen, in denen die Außengastronomie bereits wieder öffnen darf – denn das wechselhafte Wetter lockte am vergangenen Wochenende noch nicht so viele Gäste wie erhofft an.

(dpa)