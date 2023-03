Wetter : Wind, Regen und vereinzelt Gewitter in der Region

Das Wetter in NRW wird in den kommenden Tagen wechselhaft bleiben (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Essen Das Frühlingswetter lässt in der Region noch auf sich warten. Worauf Sie sich in den kommenden Tagen einstellen müssen.

Ein Tiefdruckgebiet im Nordatlantik sorge in den kommenden Tagen für wechselhaftes Wetter, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Bereits am Donnerstag komme es in NRW immer wieder zu einzelnen Schauern, dazu gebe es Windböen im Flachland und stürmische Böen im Bergland. Die Höchstwerte betragen voraussichtlich 13 bis 16 Grad sowie im Hochsauerland ungefähr 9 Grad. Mit 10 Grad ist es auch im Brackvenn kalt. Nach einer kurzen Beruhigung am Donnerstagabend soll der Wind über Nacht wieder zunehmen. Dazu fällt den Angaben zufolge kräftiger Regen.