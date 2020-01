Mehrere Rothirsche geschossen : Wilderer flüchten mit gefährlichem Fahrmanöver vor Jagdaufsicht

Bad Münstereifel Zwei Wilderer haben am Montagabend in der Nähe von Bad Münstereifel mehrere Rothirsche erschossen. Als ein alarmierter Aufseher dazu kam, flüchteten sie mit ihrem Auto durch einen gefährlichen Sprung über eine Landstraße.

Gegen 22 Uhr am Montag bekam der Jagdaufseher eine Information über mehrere Schüsse in seinem Revier in der Nähe des Bad Münstereifeler Ortsteils Mahlberg.