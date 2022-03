Laut Ministerin Scharrenbach : Wiederaufbauhilfen nach Flut kommen gut voran

Hochwasser an Iter und Inde : Ein großes Rückhaltebecken im Iterbachtal gegen die nächste Flut? Die Anwohner haben die Nase voll. Von der Flut des Vorjahres, von den Sanierungsarbeiten, dem Ärger und den Kosten. Und sie sind in Sorge vor dem nächsten Hochwasser. Wasserverband und Stadt sind in Bewegung. Was genau heißt das?