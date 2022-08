Frauen schneller als Männer : Wieder mehr Hochschulabsolventen in NRW

Viele offene Stellen an Grundschulen : Neuer Vorstoß für die Lehrerausbildung an der RWTH In wenigen Tagen beginnt das neue Schuljahr. Der Lehrermangel an den Grundschulen aber ist anhaltend groß. Der Verband Bildung und Erziehung fordert, dass jetzt endlich massiv gegengesteuert wird.