Mehr Impfstoff vorhanden : Wieder Erstimpfungen in den Impfzentren

Dortmund/Düsseldorf Der Corona-Impfstoff in Nordrhein-Westfalen reicht wieder für mehr Erstimpfungen: Deswegen können Ungeimpfte nun auch wieder an den Impfzentren Termine vereinbaren. Das Angebot gilt jedoch nicht für alle.

Nachdem in den vergangenen Wochen in den Impfzentren der Kommunen und Kreise nur Impfstoff für Zweitimpfungen bereit gestanden hatte, hat das Gesundheitsministerium für diese Woche die Lieferung von rund 80.000 Biontech-Dosen für den ersten Pieks zugesagt. In der darauffolgenden Woche soll es noch einmal fast doppelt so viel sein.