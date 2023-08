Elektromobilität : Wie Tesla VW & Co. abhängt

Aachen Der E-Autohersteller wächst rasant, und Konzernchef Elon Musk schwebt noch viel Größeres für die nächsten Jahre vor. Die deutsche Konkurrenz muss schnell aufholen, sagen Experten.

Was viele Branchenkenner bereits vor Jahren prophezeit haben, wird jetzt Wirklichkeit: Das US-Unternehmen Tesla verändert die Autoindustrie grundlegend. Als Pionier der Elektromobilität setzt der Konzern, an dessen Spitze der umstrittene Macher Elon Musk steht, die Trends. Mit dem Model Y von Tesla ist 2023 erstmals ein Elektro-Pkw das meistverkaufte Auto weltweit. Wie konnte es dazu kommen? Und sind die deutschen Hersteller bald nicht mehr konkurrenzfähig?

Wie ist die Marktstellung von Tesla?

Sind die Pläne realistisch?

An der Börse unterliegt die Bewertung von Tesla starken Schwankungen. Maßgeblichen Anteil daran hat Firmenchef Musk, dessen Verhalten zwischen Genie und Wahnsinn pendelt. Im Herbst 2021 war das Unternehmen nach einem sagenhaften Aufstieg mehr als eine Billion US-Dollar wert. Bis Anfang dieses Jahres gingen etwa drei Viertel davon wieder verloren, die Aktien sackten auf rund 100 Dollar. Derzeit notieren sie bei etwa 260 Dollar. Autoexperten wie Ferdinand Dudenhöffer halten die Wachstumspläne von Tesla für realistisch, weil das Unternehmen gegenüber der Konkurrenz in Europa und Japan viele strukturelle Vorteile habe. Ähnlich stark wie Tesla seien die Autobauer in China, vor allem der dortige Marktführer BYD.

Warum ist Tesla so erfolgreich?

Der US-Konzern verfügt in Texas, Nevada, Schanghai und Grünheide (Brandenburg) über vier große Fabriken, die auf dem neuesten Stand der Technik fertigen. Weil Tesla an der Entwicklung und Produktion von Halbleitern, Software und Batterien beteiligt ist, verfügt die Firma bei diesen für E-Autos zentralen Bausteinen über großes Wissen. Hinzu kommt, dass die Herstellung einfach abläuft, weil es nur wenige Modelle und kaum Zusatzausstattung gibt. Laut Dudenhöffer verweigert sich Musk dem „Individualisierungswahnsinn“ der anderen Hersteller. Ergebnis: eine sehr hohe Kosteneffizienz.

Rein elektrische Neuwagen werden 2023 hierzulande bei einem Nettolistenpreis bis 40.000 Euro mit 6750 Euro gefördert. Bis zum Preis von 65.000 Euro gibt es 4500 Euro. Für Plug-in-Hy­bride wurden die Subventionen gestrichen. Der Förderantrag kann erst nach der Zulassung gestellt werden. Im ersten Halbjahr 2023 kamen in Deutschland 220.224 neue E-Autos auf die Straße, im Vorjahreszeitraum waren es 167.263. Weit vorne liegt in diesem Jahr mit 27.825 Wagen bisher das Model Y von Tesla. Insgesamt sind hierzulande inzwischen 1,3 Millionen E-Autos unterwegs.

Könnte Elon Musk zum Problem für Tesla werden?

Wie ist die Lage der deutschen Autoindustrie?

Auf den ersten Blick sieht es in diesem Jahr gut aus. Die Konzerne können bei Produktion, Umsatz und Gewinn zulegen. Tatsächlich wird die Fertigung 2023 mit rund vier Millionen Neuwagen aber um ein Drittel geringer ausfallen als in den Jahren vor Corona. Noch arbeiten die deutschen Autobauer ihre Auftragsbestände ab. Während der Pandemie und nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine war es zu Lieferengpässen gekommen, die Kunden bestellten mehr, als die Hersteller bauen konnten. Doch das ist bald erledigt. Neue Aufträge gibt es nicht wie erhofft, vor allem der Absatz von E-Autos liegt weit hinter den Erwartungen.

Wie stark ist der Rückgang?

Der Auftragseingang bei E-Autos liegt derzeit um 30 bis 50 Prozent unter den Werten des Vorjahres, berichtet Thomas Peckruhn, Vizepräsident des Zentralverbandes des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes. VW hat bereits die Produktion des ID.4 in Emden gedrosselt, im Werk Zwickau soll eine Schicht wegfallen. Angeblich liegen die Bestellungen für E-Autos von VW um bis zu 70 Prozent unter den Planungen. Die aktuell hohen Zulassungszahlen täuschen laut Peckruhn über diese Probleme hinweg. Verbrennerautos können das nicht ausgleichen. Im Gegenteil: Von Januar bis Mai 2019 verkaufte VW in Europa knapp 770.000 Benziner und Diesel. 2023 waren es im gleichen Zeitraum nur noch knapp 445.000 – ein Rückgang um rund 42 Prozent.

Sind die deutschen Hersteller in wenigen Jahren noch konkurrenzfähig?

Laut Autoexperte Stefan Bratzel wird das nur dann der Fall sein, wenn die Unternehmen bei der E-Mobilität schneller aufholen. Tesla und die Chinesen lägen mit ihren vernetzten Fahrzeugen weit vorne. China ist der größte und wichtigste Automarkt und „wie ein Brennglas der Transformation der Branche“, so Bratzel. Mit ihren E-Autos hätten deutsche Hersteller in China derzeit kaum eine Chance. VW komme in diesem Bereich auf einen Marktanteil von 2,4 Prozent, BMW und Mercedes nicht mal auf ein Prozent. Um die eigenen Defizite bei der E-Mobilität auszugleichen, hat sich VW jüngst entschieden, von den Chinesen zu lernen. Der Wolfsburger Konzern vereinbarte eine Kooperation mit dem Konkurrenten Xpeng, um vor allem in den Bereichen Software und autonomes Fahren besser zu werden.