Mehr Kindergeld und höhere Freibeträge : Wie Steuerzahler vom neuen Entlastungspaket profitieren

Bundesfinanzminister Christian Lindner will mit dem Entlastungspaket auch die Auswirkungen der kalten Progression stoppen. Foto: dpa/Oliver Berg

Service Düsseldorf Mit einem umfangreichen Entlastungspaket will die Bundesregierung die finanzielle Belastung der Bürger abfedern. Wer von den Änderungen am meisten profitiert und was die Wirtschaftsweisen an den Plänen kritisieren.