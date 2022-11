Forum Immobilienwissen : Wie man trotz Preisexplosion am Bau faire Verträge abschließt

Service Aachen Die Preise am Bau steigen, fürs Material gibt es lange Wartezeiten. Wie gehen Auftraggeber und Unternehmen damit um? Welche Lösungen gibt es, um Preise realistisch zu kalkulieren. Darum dreht sich unser „Forum Immobilienwissen“ am Donnerstag.

In der zweiten Ausgabe unseres „Forums Immobilienwissen“ möchten wir das Problem der Preiserhöhungen am Bau objektiv beleuchten. Referent ist Markus Cosler. Rechtsanwalt in der Aachener Kanzlei Delheid Soiron Hammer. Er ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und zudem Lehrbeauftragter für Nachtragsmanagement an der Fachhochschule Aachen, sowie Autor und Dozent zu baurechtlichen Fachthemen.