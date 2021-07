Institut der RWTH entwickelt neues System : Wie man punktgenau vor Hochwasser warnt

Einsatz für die Wissenschaft: Prof. Holger Schüttrumpf, Leiter des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der RWTH Aachen, und Doktorandin Stefanie Wolf untersuchen Sedimente am Ufer der Inde in Eschweiler. Foto: Peter Winandy

Aachen Sind die Menschen in den Hochwassergebieten im Vorfeld frühzeitig und effizient genug gewarnt worden? An der RWTH Aachen arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler derzeit an einem punktgenauen Frühwarnsystem.