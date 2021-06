Wir suchen Ihre Geschichte : Wie liebt die Region?

Region Wir wollen berichten – über Liebe, Sexualität und Vielfalt in unserer Region und freuen uns über Ihre Geschichten.

Da wir die Vielfalt in unserer Region abbilden wollen, freuen wir uns über Zusendungen von heterosexuellen wie queeren Menschen. Außerdem interessiert uns auch, was Menschen, die länger ungewollt oder gewollt alleinstehend sind, erzählen.

Schreiben Sie uns an socialmedia@medienhausaachen.de, an unseren Instagram-Account @west_eck oder an unsere Facebook-Seiten @aachenerzeitung und @aachenernachrichten.