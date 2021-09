Unfallserie in der Region : Wie gefährlich sind eigentlich Sprinter & Co.?

Allgegenwärtiger Anblick auf den Straßen: ein weißer Kastenwagen, im Volksmund „Sprinter“ genannt. Foto: Colourbox

Aachen/Würselen/Gangelt In der schweren Unfallserie der vergangenen Wochen fällt auf, dass an den beiden gravierendsten Unglücken Kleintransporter beteiligt waren. Wie gefährlich sind Sprinter & Co. wirklich? Wir haben nachgefragt.