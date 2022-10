Zirkusunfall in Düren : Wie gefährlich ist das Todesrad?

Beliebte, aber gefährliche Attraktion: das Todesrad. Foto: Stephan Johnen

Aachen Am Samstag ist ein Artist beim „Höhner Rock and Roll Circus“ in Düren aus dem Todesrad gestürzt. Es ist nicht der erste Unfall im Zusammenhang mit der bekannten Zirkusattraktion.

Der Akrobat der weltbekannten kolumbianischen Gerling-Truppe zog sich bei dem Sturz aus etwa neun Metern Höhe glücklicherweise nur Prellungen zu, wie ein Sprecher des Veranstaltungsmanagements erklärte. Nach der Erstversorgung von im Publikum sitzenden Ärzten und dem Notarzt war der Artist zunächst noch mit dem Verdacht auf Knochenbrüche und innere Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Aachener Klinikum geflogen worden, wo er genauestens untersucht wurde. Unklar ist, ob er schon in dieser Woche wieder in die Manege zurückkehren kann

Die Darbietung mit dem Todesrad, in das auch Jens Streifling von den Höhnern SSSSaxophon spielend steigt, wurde am Wochenende erst einmal aus dem Programm genommen. Die Attraktion war auch früher bereits beliebter Programmpunkt der „Höhner Rockin‘ Roncalli“-Show und war als fester Bestandteil der jetzigen Best-of-Shows eingeplant.

Es ist ein Highlight, aber kein Alleinstellungsmerkmal: Das Todesrad ist bereits seit Jahrzehnten in vielen Zirkusshows vertreten. Die 1930 in den USA erstmals verwendete Stahlkonstruktion besteht aus zwei (oder mehr) großen „Hamsterrädern“, die durch ein Tragwerk miteinander verbunden sind und um eine Achse in der Mitte rotieren. Für den modernen Circus Flic Flac wurde die Show auf dem Todesrad zur bekannten Hauptattraktion. 2007 wagte sich unser Redakteur Robert Esser in einem Selbstversuch ebenfalls in luftige Höhe beim Circus Flic Flac.

Besonders spektakulär wird die Show durch die enormen Fliehkräfte, denen sich die Artisten stellen müssen. Sie laufen meistens in der entgegengesetzten Richtung der Rotation, um aufrecht zu bleiben und klettern im Laufe der Vorführung auf die Außenseite der „Hamsterräder“. Auf denen führen sie diverse Kunststücke vor – vom Seilspringen bis zum Salto.

Doch da es dabei keine Möglichkeit zur Sicherung gibt, gelten die Shows auf dem Todesrad als besonders gefährlich und nur für erfahrene Artisten geeignet. Trotz der außergewöhnlichen Fähigkeiten und peniblen Vorbereitung der Zirkusprofis kommt es immer wieder zu Unfällen, so wie am Samstag in Düren.

Im Januar stürzten etwa zwei Artisten des Circus Flic Flac bei einer Show in der Westfalenhalle vom Todesrad. Auslöser war hier ein technischer Defekt, eine Ratsche war während der Show gerissen und sorgte dafür, dass die Tretmühle in Schieflage geriet. Ähnlich wie Juan Carlos hatten auch diese beiden Artisten Glück im Unglück und wurden bei dem Sturz nur leicht verletzt.