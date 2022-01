Unterstützung aus dem All : Wie Elon Musk in der Region zum Fluthelfer wurde

Der reichste Mann der Welt als Fluthelfer: SpaceX und Tesla bauten während der Katastrophe Satelliten-Empfangsanlagen des Starlink-Systems in der Region auf. Foto: Paul Buck

Exklusiv Aachen Was haben SpaceX und Tesla mit der Flutkatastrophe in unserer Region zu tun? Ziemlich viel. Die Firmen von Elon Musk halfen den Einsatzkräften in einer fatalen Situation. Aus dem Weltall.